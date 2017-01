Mary de Danemark : 2017 inaugurée en beauté au palais de Christiansborg

Voilà une affaire rondement menée, comme chaque année ! En l'espace de quatre jours, la reine Margrethe II de Danemark a perpétué la tradition et assuré trois réceptions en grande pompe organisées à l'occasion du Nouvel An. Fidèlement épaulée par le couple héritier.

Après le banquet du Jour de l'An, auquel prenaient également part le prince Joachim et la princesse Marie, c'est en comité restreint que la monarque danoise a continué les civilités de rigueur du début d'année. Mardi 3 janvier 2017, ce sont deux nouveau rendez-vous qui figuraient à l'agenda de Margrethe et de son fils le prince héritier Frederik, naturellement accompagné de la princesse Mary : dans un premier temps avec les juges de la Cour suprême, les membres de la Garde royale et le corps des officiers du régiment de hussards qui en fait partie, au palais Christian VII, l'un des édifices du complexe royal d'Amalienborg à Copenhague, puis avec le corps diplomatique - pas moins de 75 ambassadeurs étrangers, pour certains en tenue traditionnelle de leur pays - au palais de Christiansborg, siège du Parlement, de la Cour Suprême et résidence du Premier ministre. La princesse Mary s'y est signalée dans une belle robe grise, au bras de son époux toujours en uniforme d'apparat.

Le prince Henrik, qui avait annoncé en marge de son 80e anniversaire sa décision de se retirer largement de la vie publique, avait déserté et n'était pas plus présent ce mercredi 4 janvier pour le dernier volet de ces agapes rituelles du passage à la nouvelle année : cette fois, au palais de Christiansborg à nouveau, c'était au tour des agents de la Défense, des services d'urgence, des représentants des organisations nationales et des patronages royaux de répondre à l'invitation de la reine, à un horaire très matinal (9h30). L'occasion de voir la princesse héritière ressortir sa cape magenta, associée pour le coup à la robe assortie.

La famille royale fera relâche jeudi. On retrouvera notamment le couple princier samedi pour ses premières missions de 2017 : Mary lancera une nouvelle action anti-harcèlement à l'école de sa fondation en compagnie du handballeur superstar Mikkel Hansen (PSG Handball), tandis que Frederik participera en fin de journée au Gala des sports du service public (DR).