Mathilde Seigner et son compagnon vivent séparés : "Ça n'était pas mon truc..."

Le 3 juillet 2019, Mathilde Seigner retrouvera le grand écran dans la comédie Ibiza au côté de Christian Clavier. L'actrice de 52 ans et l'ancien du Splendid y incarnent des divorcés qui se sont mis ensemble depuis peu et qui se retrouvent entraînés sur l'île préférée des clubbeurs. Dans la vie, Mathilde Seigner et son compagnon Mathieu Petit s'aiment depuis treize ans. C'est une autre histoire que l'actrice a bien voulu évoquer dans les pages du magazine Gala.

"Treize ans que nous sommes ensemble, commence Mathilde Seigner. Avec des hauts et des bas, comme dans tous les couples de la terre. Ça fonctionne. On s'entend bien, même si je ne crois plus au quotidien à deux. Il faut continuer de s'aimer, mais en vivant séparés. Je vais sans doute me faire des ennemis en disant cela..." En tout cas pas du côté de Gwyneth Paltrow qui a révélé ne pas vivre au quotidien avec son époux Brad Falchuk. Et la Française de poursuivre : "Mes parents ne peuvent pas comprendre ça, par exemple. Ils sont fusionnels depuis soixante ans. Il se sont rencontrés à 20 ans, et vivent collés-collés. C'est merveilleux, mais ça n'était pas mon truc." Jean-Louis et Aline Seigner sont installés en Normandie, où leur trois filles – Emmanuelle, Mathilde et Marie-Amélie – ont aussi leurs habitudes.

Pour autant, Mathieu reste mon homme

Mathilde Seigner chérit sa liberté et voyage beaucoup pour son travail. Elle reconnaît néanmoins que c'est un choix de vie plus délicat pour Louis, 11 ans, le fils qu'elle a eu avec Mathieu : "C'est un peu compliqué de lui faire comprendre, mais au final, je suis sûre que tous les enfants sont contents de voir leurs parents heureux de se retrouver, plutôt que d'être ensemble 24h sur 24 et de s'engueuler. Je ne suis pas trop pour déjeuner et dîner tous les jours ensemble. Pour autant, Mathieu reste mon homme." Mathilde Seigner reconnaît qu'être plongé dans le quotidien ne fait partie de sa nature. "Avec Mathieu, nous vivons ensemble, mais de manière différente. Et je trouve ça très joli."

