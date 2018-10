Maurane et sa fille Lou : "Je n'ai pas encore mis les mains dans le cambouis"

En mai dernier, on apprenait la mort de la chanteuse Maurane, à seulement 57 ans. Une mort causée par une chute chez elle, en Belgique, et qui a laissé ses fans et ses proches dans le chagrin. Volontairement à l'écart des médias pendant toute sa vie, la fille de l'artiste, Lou, sort aujourd'hui de l'ombre pour défendre l'ultime disque de sa maman.

Dans les pages du Parisien, Lou Villafranca (née de la relation passée entre Maurane et Pablo Villafranca) confesse qu'entrer dans la lumière pour faire la promotion du dernier disque de sa maman, pour lequel elle s'est impliquée artistiquement avec l'aide de Philippe Decock, le pianiste de sa mère, n'est pas chose aisée pour elle. "Cela me fait peur. Quand ma mère postait une photo de moi sur Twitter, je l'engueulais. Elle me répondait :'Mais je suis fière de toi !' En y rependant, ça me touche", dit-elle. Elle ajoute, à propos du métier de sa mère : "J'avais toujours un truc de défense : 'C'est ma mère, c'est pas Maurane.' Je supportais mal l'aspect public."

Aujourd'hui, même si elle travaille comme enseignante de sciences politiques en Belgique, Lou a donc mis le nez dans la musique de Maurane et affronte les lumières afin que le grand public découvre le disque de reprises de Brel qui avait redonné "le goût de chanter" à sa mère, malade pendant deux ans. Outre ces reprises, est-ce que la star avait aussi des inédits quelque part ? "Je n'ai pas encore mis les mains dans le cambouis, vider cette baraque [Schaerbeek, du côté de Bruxelles, dont elle a hérité, NDLR], je vais devoir l'explorer... Mais une chose à la fois", dit-elle.

Thomas Montet