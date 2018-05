Maurane "pas très heureuse", "fatiguée"... Ses amies stars témoignent

Maurane s'en est allée bien trop tôt. La chanteuse belge âgée seulement de 57 ans est morte dans la nuit du 7 au 8 mai 2018, très vraisemblablement d'une crise cardiaque comme le révèle Sud Info. Dès l'annonce de la mort de l'interprète de Toutes les mamas, les hommages se sont rapidement enchaînés mais aussi les témoignages.

Tandis qu'André Manoukian a évoqué la vie sentimentale de l'artiste avec laquelle il avait travaillé pour Nouvelle Star, déclarant de façon assez directe "En amour, elle était en galère", deux chanteuses se sont également confiées sur les tourments de leur amie, Liane Foly et Catherine Lara.

Interrogée quelques heures après la mort de Maurane par Europe 1, Liane Foly a dressé un double-portrait. "C'est deux personnes différentes quand je vous parle de Maurane. C'est l'artiste, la merveilleuse, la sublimissime chanteuse, la seule, la plus grande et talentueuse, pour moi, chanteuse européenne qu'on a eue au monde. Et puis en même temps on a l'amie. L'amie, la douce, la tendresse, qui avait besoin d'amitié, d'amour, parce qu'elle en a manqué d'amour. (...) Quand j'ai appris cette nouvelle à quatre heures du matin je me suis effondrée. Je vais vous dire quelque chose, je la connaissais tellement bien, qu'elle m'avait tellement prévenue, elle m'avait tellement parlé de ça... (...) Elle m'avait dit : 'Tu sais Liane, je ne suis pas très heureuse", a-t-elle confié avec émotion.