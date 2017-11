Maurane : Super fière de sa fille Lou qui franchi un cap...

Maurane est une maman comblée ! Sa fille adorée, Lou, a fini ses études supérieures après cinq années à travailler dur pour décrocher son diplôme. La demoiselle peut être fière d'elle puisqu'elle a reçu le précieux sésame de Sciences-Po.

Sur son compte Instagram, la chanteuse belge a partagé une photo de sa fille, vêtue d'une tenue de cérémonie, et a commenté en légende ce grand jour : "#Lou #Cérémonie #5ans #sciencespo #Bravo #Lovelovelove #FièreJeSuis" Maurane avait déjà eu l'occasion de d'indiquer à ses fans que sa fille unique était encore étudiante sans toutefois préciser où ni dans quel domaine. Les plus attentifs se souviennent sans doute qu'elle avait évoqué il y a déjà plusieurs années de cela que sa fille voulait étudier à l'IAD en Belgique, une école des techniques du cinéma et du théâtre. Visiblement, son choix s'est reporté ailleurs...

Lou, aujourd'hui âgée de 23 ans, est née du mariage terminé de la chanteuse avec le réalisateur et comédien Pablo Villafranca.