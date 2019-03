Maurice Barthélémy jeune et chevelu : le Robin des bois radicalement différent !

Maurice Barthélémy a perdu des cheveux, mais il a surtout accompli beaucoup de choses ! En 2004, il est devenu réalisateur, avec son premier film Casablanca Driver, puis Papa en 2005, Low Cost en 2011 ou encore Pas très normales activités en 2012. On lui doit également de truculentes participations dans Burger Quizz. Quatre ans plus tard, il a dévoilé Les Ex dans lequel il fait tourner son ami Robin des bois Jean-Paul Rouve. Sa prochaine réalisation devrait être dévoilée cette année avec Nadia Roz, Philippe Vieux et Jonathan Lambert : Peplum, Pour le meilleur et pour l'empire. L'histoire : Faustus, conseiller de l'empereur Maximus, est au bout du rouleau. Il se voit promettre la liberté s'il réussit à marier son patron avec Cléopatre, la Reine d'Égypte. Sur le papyrus c'est un plan simple, mais quand l'équation combine famine, révoltes, chrétiens, grévistes, putschistes et deux caractériels à marier... on sort du plan simple.

Un nouveau film qui promet d'être délirant et va certainement ravir sa fille Tess, 14 ans, née de son couple passé avec la comédienne Judith Godrèche !