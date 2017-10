McKayla Maroney : La gymnaste olympique raconte des années d'abus sexuels

Le scandale Harvey Weinstein n'a pas seulement libéré des femmes à Hollywood. Björk a par exemple raconté comment Lars von Trier l'a punie sur le tournage de Dancer in the Dark pour avoir refusé ses avances. Avec les campagnes #MeToo et #BalanceTonPorc, ce sont toutes les femmes qui témoignent des petites agressions et humiliations du quotidien qui racontent la violence des hommes. Mercredi 18 octobre, c'est à l'ancienne gymnaste américaine McKayla Maroney, 21 ans, de raconter sa terrible histoire.

La jeune femme a été doublement médaillée lors des Jeux olympiques de Londres, remportant notamment l'or par équipes. Sa moue sur le podium a fait le tour du monde et est devenue un meme. Lors de sa visite à la Maison Blanche en novembre 2012, McKayla a pris la pose aux côtés de Barack Obama et tous les deux faisaient cette fameuse grimace. Cinq ans plus tard, l'heure n'est plus à la franche rigolade. Inspirée par les témoignages de milliers de femmes sur les réseaux sociaux, la jeune McKayla Maroney a décidé de briser le silence à son tour en portant de graves accusations contre l'ancien médecin de l'équipe nationale américaine olympique de gymnastique, Larry Nassar.

Pas qu'à Hollywood

Dans un texte publié sur Twitter et accompagné du hashtag #MeToo, McKayla Maroney raconte : "Je sais combien il est difficile de parler publiquement d'un sujet aussi horrible et personnel parce que cela m'est arrivé aussi. Les gens doivent savoir que cela n'arrive pas qu'à Hollywood. Cela se passe partout." La jeune femme raconte alors comment son rêve olympique a été semé de cauchemars : "J'avais ce rêve d'aller aux Jeux olympiques et les choses que j'ai dû endurer pour y parvenir étaient inutiles et répugnantes." McKayla se fait plus spécifique : "J'ai été agressée sexuellement par le docteur Larry Nassar, le médecin de l'équipe féminine américaine nationale et olympique de gymnastique. Le docteur Nassar m'avait expliqué 'qu'il m'administrait des soins qu'il utilisait depuis plus de trente ans sur ses patients'. Cela a commencé quand j'avais 13 ans lors de l'un de mes premiers entraînements avec l'équipe nationale, au Texas, et cela n'a pris fin que lorsque j'ai quitté ce sport." Pour raison de santé, la jeune athlète a en effet pris sa retraite sportive en février 2016.

De ces soi-disant "traitements", McKayla Maroney ne dit rien, mais il est facile d'imaginer ce qu'elle a pu subir avec cette anecdote : "Pour moi, la nuit la plus effrayante de ma vie est arrivée quand j'avais 15 ans. J'étais en vol toute la journée avec l'équipe pour rejoindre Tokyo. Il m'avait donné un somnifère. Je me suis réveillée seule avec lui, dans sa chambre d'hôtel, en train de 'recevoir un traitement'. J'ai cru mourir cette nuit-là."

Si McKayla Maroney n'a aucun problème à citer le nom de son agresseur, c'est que le docteur Nassar n'est plus en poste et sera prochainement sous les verrous. Il vient de plaider coupable dans une affaire de pédopornographie et a été accusé d'agressions sexuelles par d'autres gymnastes. Ce n'est pas la première fois que McKayla se retrouve au coeur d'une affaire de la sorte : en 2014, elle faisait partie des célébrités dont les photos privées ont envahi Internet. Problème, McKayla était mineure sur ces photos dénudées. Plusieurs hommes ont été arrêtés par le FBI et condamnés.