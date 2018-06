Meghan de Sussex : Son grand rendez-vous avec Elizabeth II

Deux mois avant son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle prenait déjà part à son tout premier engagement royal commun avec la reine Elizabeth II, à l'occasion des célébrations du Commonwealth Day ; moins d'un mois après les noces, célébrées le 19 mai à Windsor, celle qui est devenue entre-temps duchesse de Sussex sera à nouveau au côté de la monarque de 92 ans pour une journée qui fera date.

Alors que les jeunes mariés, protagonistes phares d'une garden party au palais de Buckingham trois jours seulement après leur union, ont subitement disparu de la circulation et profitent selon toute vraisemblance de leur lune de miel dans le parc national de Jasper au Canada, il a été annoncé que la duchesse Meghan, âgée de 36 ans, prendra part jeudi 14 juin 2018 à une journée d'engagements officiels avec la reine Elizabeth II dans le Cheshire. Au programme : inauguration d'un pont, le Mersey Gateway Bridge, et d'un théâtre (occasion sur mesure pour une ancienne actrice !), le Storyhouse Theatre, avant un déjeuner à l'Hôtel de Ville de Chester, chef-lieu du comté jouxtant Liverpool. Ce sera à la fois la première mission royale que Meghan mènera à bien sans le prince Harry et la première en duo avec la souveraine - un véritable baptême.

Anecdote amusante : la duchesse Meghan de Sussex, qui avait eu plusieurs occasions de faire connaissance avecc Elizabeth II avant d'épouser le prince Harry, est largement en avance sur les temps de passage de sa devancière la duchesse Catherine de Cambridge, laquelle n'avait eu l'honneur de partager sa première sortie publique avec la reine - mais aussi la duchesse Camilla - que onze mois après son mariage avec le prince William, l'accompagnant en mars 2012 en visite dans le grand magasin Fortnum & Mason.

Le retour au Royaume-Uni du prince Harry et de la duchesse Meghan ne devrait plus tarder : il paraît en effet très improbable qu'ils fassent l'impasse sur Trooping the Colour, parade rituellement organisée le deuxième dimanche de juin (soit ce 10 juin 2018) pour célébrer l'anniversaire de la monarque. La duchesse Catherine, en plein congé maternité suite à la naissance de son troisième enfant le prince Louis de Cambridge, dont le baptême devrait avoir lieu ce mois-ci, y fera-t-elle une apparition ?

A noter que pendant l'absence du prince Harry, son secrétariat au palais de Kensington s'est chargé d'annoncer la tenue prochaine de la 4e édition de ses Invictus Games, qu'accueilleront en mai 2020 les Pays-Bas. Il s'y déplacera au mois de juillet pour préparer le terrain.