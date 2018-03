Meghan Markle : Avec Harry et Kate enceinte, 1re mission au côté d'Elizabeth II

En tant qu'actrice, Meghan Markle aurait pu jouer n'importe quel rôle, mais celui qu'elle a tenu en ce lundi 12 mars 2018 à Londres était particulièrement marquant et rappelait que son destin royal n'a rien de fictionnel : à deux mois de son mariage avec le prince Harry, l'Américaine, tout récemment baptisée et convertie à l'anglicanisme, prenait part pour la toute première fois à une mission officielle en présence de la reine Elizabeth II, à l'occasion de l'un des plus solennels rendez-vous du calendrier royal.

Kate & Meghan, deuxième !

La famille royale s'est rassemblée pour célébrer le Commonwealth Day, journée qui chaque année permet de cultiver et fortifier les liens et les valeurs qui animent la famille de nations que composent les 53 états membres du Commonwealth et leurs 2,4 milliards d'habitants, sous l'égide de la monarque britannique. Pour cet événement à la valeur symbolique puissante, auquel sa participation avait été annoncée plusieurs jours auparavant par le palais de Kensington, Meghan Markle, 36 ans, avait naturellement soigné les apparences et brillait au bras du prince Harry dans un manteau d'un blanc éclatant porté sur une robe bleu marine (le tout griffé Amanda Wakeley) et avec un chapeau assorti signé Stephen Jones.

S'était-elle entendue au préalable avec la duchesse Catherine de Cambridge, qui a pénétré juste devant elle en l'abbaye de Westminster au bras du prince William ? Enceinte de huit mois de son troisième enfant et à quelques jours du début de son congé maternité (son dernier engagement est prévu le 17 mars), Kate, également âgée de 36 ans, avait tout misé sur le bleu marine, à commencer par sa robe et son manteau Beulah London, et jusqu'à son chapeau Lock and Co. et ses talons. C'était la deuxième fois que le quatuor d'avenir était réuni en contexte officiel, deux semaines après le 1er forum de la Fondation royale.

Du côté du clan royal, le prince Charles et la duchesse Camilla, la princesse Anne, le prince Andrew, la comtesse Sophie de Wessex, la duchesse de Gloucester et la princesse Alexandra assistaient également au service oecuménique, placé sous le thème "Vers un avenir en commun" et animé notamment par une performance du chanteur Liam Payne, qui a interprété Waiting on the world to change de John Mayer, ainsi qu'une intervention du docteur Andrew Bastawrous, chirurgien qui s'est battu pour combattre la cécité dans les pays en voie de développement. Dans son message de rigueur en ce jour spécial, la reine Elizabeth II, en manteau et chapeau rouge et robe à fleurs, n'a d'ailleurs pas manqué de mettre en exergue la "connexion" et la "diversité" qui font la vitalité du Commonwealth.