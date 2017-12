Meghan Markle a fait de la chirurgie esthétique, "cela ne fait aucun doute"

Il ne faudra sans doute pas longtemps avant que fleurissent, sur la route de son mariage avec le prince Harry, les premières biographies non autorisées de Meghan Markle. En attendant, les révélations en tout genre sont déjà en train d'éclore çà et là, y compris dans les pages du magazine Public, où un spécialiste de la chirurgie esthétique livre une observation catégorique : "Elle a assurément subi une rhinoplastie, cela ne fait aucun doute."

Sollicité par nos confrères, le docteur Thierry Ktorza se montre formel : même s'il admet qu'il est "difficile de savoir s'il s'agit d'une rhinoplastie complète ou seulement de la pointe du nez", le chirurgien plasticien parisien "note bien que le bout de son nez était plus rond et plus globuleux" lorsque Meghan Markle était adolescente et qu'il est "plus harmonieux aujourd'hui que lorsqu'elle était plus jeune". "C'est une opération que pratiquent couramment les personnalités du cinéma ou de la télévision", croit-il bon d'ajouter en détaillant les principes de cette intervention sur les cartilages qui dure "entre deux et trois heures et nécessite une semaine de convalescence avec un plâtre sur le nez pendant huit jours".

Un avis d'expert qu'il n'est pas forcément évident de partager après avoir observé les nombreuses photos de l'enfance et de l'adolescence de Meghan Markle publiées notamment par le Daily Mail. La transformation si flagrante aux yeux du chirurgien ne le sera peut-être pas à ceux du grand public.

C'est en tout cas avec un naturel à couper le souffle que la désormais ex-actrice américaine de 36 ans, starisée par son rôle dans la série Suits, a rencontré pour la première fois ses futurs compatriotes britanniques vendredi 1er décembre 2017 : accompagnant le prince Harry à Nottingham pour deux engagements officiels, Meghan a fait l'unanimité, tant par son aisance et son sens du contact que par son charisme et son look.