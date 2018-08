Meghan Markle : Abandonné et désargenté, son père se lance dans le prêt-à-porter

Alors que le père de Meghan Markle a récemment affirmé ne plus vouloir donner d'interview dans la presse britannique, un proche de Thomas Markle s'est exprimé à son sujet au Mirror, ce 15 août 2018. Celui-ci affirme que son ami serait particulièrement remonté contre sa fille, mais également ses deux demi-frère et soeur, Samantha et Thomas Jr.