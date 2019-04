Meghan Markle : Coup bas de son oncle, il a vendu ses photos de naissance

De son premier portrait dans les bras de sa mère, quelques heures après sa naissance le 4 août 1981, à son adolescence, en passant par ses premiers pas dans son humble demeure de Los Angeles : l'Américain et artiste de 69 ans a dévoilé toute l'enfance de la duchesse du côté de sa famille maternelle, notamment avec sa grand-mère Jeannette Johnson dont elle était proche, jusqu'à son décès en 2000. C'est en effet elle qui la gardait lorsque Doria Ragland travaillait. "Je pense que c'est le bon moment pour que le monde voit l'autre côté de la famille de Meghan - le côté positif, pas le dégénératif - qu'il fasse partie de son histoire", a-t-il expliqué, faisant ainsi référence à la famille paternelle de la duchesse de 37 ans, gourmande en interventions médiatiques embarrassantes depuis le mariage royal de mai 2018.

Meghan sera plus à l'aise avec une petite fille

Tout en saluant sa décision d'accueillir son premier enfant loin des médias, l'Américain pense que sa nièce préfèrerait une fille car un garçon représenterait "plus de challenge" : "Je suis sûr qu'Harry veut un garçon. Une fille serait un véritable confort pour Meghan. Elle serait un peu plus à l'aise." Un sentiment en accord avec les paris des Britanniques, qui espèrent une nouvelle petite Elizabeth... Toujours selon cet oncle peu pudique, la mère de Meghan Markle, assistante sociale et professeure de yoga de 62 ans, devrait jouer un rôle important dans la vie du futur Royal Baby, attendu pour la fin du mois d'avril : "Elle sera impliquée, ne serait-ce qu'à cause du planning de Meghan, a-t-il affirmé. Je pense qu'elle sera une bonne grand-mère." Les Sussex compteraient non seulement sur Doria Ragland pour les aider les premiers mois au Frogmore Cottage, mais également sur leur doula, puisqu'ils ne voudraient pas faire appel à une nounou.

Doria Ragland est le seul membre de la famille de Meghan Markle a toujours faire partie de sa vie. Aussi bien du côté de son père Thomas Markle que du reste de sa famille maternelle, personne n'était présent à son mariage à Windsor, qui comptait pourtant 800 invités : "Meghan a son propre groupe d'amis maintenant, a commenté son oncle. Ce sont eux qui ont été invités. Je suppose que c'est la royauté d'Hollywood. Les gens célèbres, voilà de quoi sa vie est faite (...). J'étais ravi malgré le fait de ne pas avoir été invité."