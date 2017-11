Meghan Markle fiancée au prince Harry : La bague de fiançailles en détail

Les mains de Meghan Markle ne font que chercher le prince Harry, la droite fermement jointe à sa gauche à lui et la gauche allant tantôt se poser amoureusement sur sa poitrine. Le temps de quelques instants, le couple est dans son monde, un monde d'amour éperdu que quelques dizaines de photographes de presse et cameramen observent avidement en ce 27 novembre 2017, dans le "jardin immergé" (sunken garden, en VO) du palais de Kensington que Lady Di aimait tant.

Les fiançailles du couple viennent d'être annoncées, sa première apparition publique dure à peine plus d'une minute. A l'annulaire de l'Américaine de 36 ans, superbe en trench Line the Label, robe Parosh et chaussures Aquazzura, un scintillement fait écho à cette heureuse nouvelle tant espérée et au mariage qui aura lieu "au printemps 2018" - en attendant de plus amples précisions. Si le théâtre de cette première apparition publique d'une toute petite minute est hautement symbolique, car puissamment connecté à la mémoire de Diana, la bague de fiançailles, créée sur mesure pour sa destinataire, est au moins autant chargée d'émotion.

Le prince Harry l'a créée lui-même. La rumeur lui en prêtait l'intention depuis des mois, à raison : le fils du prince Charles, âgé de 33 ans, a collaboré avec la maison de joaillerie Cleave and Company, qui a l'agrément royal et façonne bijoux et médailles pour la reine Elizabeth II, afin de concevoir la bague de fiançailles idéale pour sa belle, qu'il a demandée en mariage plus tôt dans le courant du mois de novembre.

Les diamants sont vraiment éternels...

Si Kate Middleton, lors de ses fiançailles en novembre 2010, a reçu une bague fameuse, sertie d'un imposant saphir, ayant appartenu à la princesse Diana, Meghan Markle porte elle aussi à son doigt désormais un peu de la mémoire de la princesse des coeurs : sa bague en or jaune est sertie d'une trilogie de diamants spécialement choisis par Harry, dont les deux plus petits proviennent de la collection personnelle de Lady Di. Le diamant central, plus gros, vient du Botswana, pays d'Afrique cher au coeur du prince de longue date et où le couple a passé du temps l'été dernier.

Avec son diamant principal de taille "coussin" et ses deux diamants ronds sertis sur or blanc, la valeur d'une telle bague est au minimum de 55 000 euros, selon l'expert David Allen, sollicité par Hello!, mais le fait que deux des pierres aient appartenu à Diana la rend évidemment inestimable. Le diamantaire note par ailleurs que les dernières fiançailles royales marquées par une bague trilogie furent celles du prince Edward, comte de Wessex, et de Sophie Rhys-Jones.

Enfin, si la démarche du prince Harry en dit long sur son amour et la force de son engagement, son initiative n'est pas inédite : en 1947, le prince Philip avait utilisé des diamants d'un diadème de sa mère la princesse Alice de Grèce pour la bague de fiançailles de la reine Elizabeth II.