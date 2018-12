Meghan Markle : La future maman a aussi surpris l'ex du prince Harry...

Lundi 10 décembre 2018, la cérémonie des Fashion Awards à Londres réunissait un parterre à couper le souffle de stars, dont Cindy Crawford et sa fille Kaia Gerber, cette dernière remportant le trophée de model de l'année. Mais la vraie surprise est venue de la duchesse de Sussex Meghan Markle. L'épouse du prince Harry, qui est enceinte de leur premier enfant, a surpris tout le monde par sa présence et en montant sur scène pour remettre un prix. La salle en a eu le souffle coupé. Et parmi les invités, la dernière girlfriend d'Harry : Cressida Bonas.

Cette dernière a été en couple de 2012 à 2014 avec le prince Harry. Elle a été invitée au mariage, le 19 mai, mais seulement à la cérémonie religieuse à l'instar de Chelsy Davy, qui a vécu avec le prince de 2004 à 2010. Lundi soir, Cressida Bonas a donc retrouvé celle qui a pris sa place dans le coeur du second fils de Charles et Diana. Mais, a priori, les deux jeunes femmes n'ont pas échangé un mot et ne se seraient même pas croisées. C'est que la duchesse ne s'est pas déplacée n'importe comment...

Ce soir-là, Meghan Markle a remis le prix du créateur de mode féminine de l'année à son amie Clare Waight Keller, directrice artistique de Givenchy qui avait signée sa robe de mariée. Pour l'occasion, la duchesse portait une robe noire qui ne dissimulait pas ses rondeurs de grossesse. Le site américain TMZ.com s'est intéressé aux conditions dans lesquelles l'ancienne star du petit écran s'est déplacée : sous haute, très haute protection. Sa venue a été coordonnée par les officiers de la protection royale et la duchesse aurait bénéficié d'un protocole lui garantissant de ne croiser personne. En effet, il implique que les escaliers et l'étage où se trouve la personnalité royale soient vides. Cela explique que les seules photos de la soirée montrant la duchesse soit celles de son apparition sur scène et backstage en compagnie de Clare Waight Keller et de l'actrice Rosamund Pike, qui remettait ce trophée avec elle.

Les Beckham, qui étaient aussi du mariage en mai, Kendall Jenner ou encore Cindy Crawford, personne n'a pu approcher Meghan Markle, apparue comme par magie. C'est sûr, cela fait son petit effet...