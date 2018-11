Meghan Markle : La princesse Eugenie lui aurait-elle piqué sa tiare de mariage ?

On pensait que la tiare portée par Meghan Markle lors de son mariage avec le prince Harry était son premier choix, mais il se pourrait bien que non. Le tabloïd The Sun et le nouveau livre du reporter royal Robert Jobson racontent en effet les tensions autour de la tiare que souhaitait porter la duchesse de Sussex pour ses noces du 19 mai dernier à Windsor.

L'ancienne actrice aurait voulu porter une tiare avec des émeraudes en premier lieu. Mais l'Américaine de 37 ans et son prince auraient été particulièrement mécontents en apprenant qu'il était impossible de la choisir, sa provenance exacte étant indéterminée : "Il y avait une inquiétude qu'elle puisse venir de Russie", ont rapporté des sources proches de la famille royale.