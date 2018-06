Meghan Markle : La promesse qu'Harry a fait à son père Thomas avant le mariage

Son nom avait fait les gros titres de la presse britannique en marge du mariage de Meghan Markle et du prince Harry, mais fort heureusement, la perfection de cette cérémonie avait fait oublier des heures d'errements et de bad buzz. Thomas Markle, le père de la depuis peu duchesse de Sussex, a accordé sa première interview à la télévision britannique. L'homme de 73 ans a répondu aux questions de Good Morning Britain et de son controversé animateur, Piers Morgan.

Thomas Markle a notamment révélé n'avoir jamais rencontré physiquement son beau-fils, Harry. Mais il a reconnu lui avoir déjà parlé par téléphone, notamment lorsque le fils de la regrettée Lady Diana lui a demandé la main de Meghan. C'était en décembre 2017. "Tu es un gentleman, promets-moi de ne jamais lever la main sur ma fille et bien sûr que je te donnerai ma bénédiction", lui a répondu Thomas Markle. Pour lui, sa fille "est une princesse depuis qu'elle est née" et Harry "a fait le bon choix".

La chose triste pour moi, c'est que je ne suis qu'une note de bas de page dans l'un des plus grands moments de l'histoire

Devant des millions de téléspectateurs, Thomas Markle a exprimé son regret d'avoir participé à une paparazzade organisée avec des photos de lui en pleins préparatifs pour le mariage de sa fille. "Je n'ai pas fait ça pour l'argent, assure le père de Meghan. Je l'ai fait pour changer mon image. Pendant toute une année, j'ai été présenté comme un ermite se cachant au Mexique, je voulais changer mon image. De toute évidence, c'était une erreur. Je me suis excusé (auprès de Meghan), mais je ne pouvais pas revenir en arrière."

Il a également évoqué le mariage de sa fille auquel il a assisté devant un petit écran couleur dans un bed & breakfast en Californie. "Elle était tellement belle. J'étais tellement fier. J'étais très déçu que ce ne soit pas moi [qui la conduise à l'autel, NDLR], a-t-il déclaré en confiant avoir été jaloux du prince Charles. "Mais le monde entier regardait ma fille et j'en suis très heureux. La chose triste pour moi, c'est que je ne suis qu'une note de bas de page dans l'un des plus grands moments de l'histoire, au lieu d'être son père la conduisant à l'autel", a-t-il regretté.

Je me plaignais de ne pas aimer Donald Trump et il m'a dit : 'laissez une chance à Donald Trump'

Qualifiant son nouveau gendre de "super", "intelligent" et "intéressant", Thomas Markle a aussi évoqué les discussions politiques qu'ils avaient eues, ce qui n'a pas manqué de faire scandale outre-Manche, alors que la famille royale ne doit pas s'épancher sur ses opinions politiques – elle ne vote pas, par exemple. "Dans nos conversations, je me plaignais de ne pas aimer Donald Trump et il m'a dit : 'Laissez une chance à Donald Trump.' Mais je n'étais pas tellement d'accord", confie ainsi le père de la duchesse. Interrogé sur le Brexit, et ce qu'en dit Harry, le père de Meghan pense que son gendre "est ouvert à l'expérimentation".

Enfin, questionné enfin sur la perspective de devenir grand-père, Thomas Markle a déclaré : "Cela fait longtemps que Meghan veut des enfants. Et quand elle a rencontré Harry et m'a dit à quel point elle l'aimait... Je suis sûr qu'il y aura bientôt un enfant en route."