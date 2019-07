Meghan Markle lassée des critiques ? "Ils ne rendent pas les choses faciles"

L'ancienne actrice de 37 ans faisait-elle référence aux nombreuses critiques auxquelles elle a dû faire face depuis l'annonce de son mariage avec le prince Harry ? Depuis le début de leur romance entamée à l'été 2017, le fait que Meghan Markle soit à la fois métisse, américaine et divorcée a fait couler beaucoup d'encre. Trop exigeante, trop moderne ou trop dépensière : autant de qualificatifs qui la suivent depuis qu'elle a officiellement rejoint la famille royale en mai 2018. Les rumeurs affirmant qu'elle ne s'entendrait pas avec sa populaire belle-soeur Kate Middleton, au point de créer un fossé entre les princes William et Harry, n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu.

Plus récemment encore, le choix des Sussex d'élever leur fils Archie (2 mois) le plus loin possible des médias, tel un citoyen ordinaire, fait grincer des dents outre-Manche. Leur décision de faire baptiser leur petit garçon dans la plus stricte intimité le 6 juillet dernier à Windsor n'a pas manqué de déclencher une nouvelle vague de critiques, certains spécialistes pointant du doigt le fait qu'ils ont dépensé 2,7 millions d'euros, prélevés sur les impôts royaux, pour rénover leur Frogmore Cottage. "Ils ne peuvent pas avoir l'un et l'autre, a commenté la biographe Penny Junor auprès du Sunday Times. Soit ils font tout de façon privée, payent pour leur maison et disparaissent, soit ils jouent le jeu comme il faut."