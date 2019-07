Meghan Markle à Wimbledon : un "cauchemar" pour les organisateurs

Déjà sous le feu des critiques pour avoir fait baptiser son petit Archie en toute intimité, Meghan Markle se retrouve cette fois-ci attaquée pour son passage dans les tribunes du tournoi de Wimbledon, le 4 juillet 2019. Venue soutenir sa copine Serena Williams lors de son match contre la Slovène Kaja Juvan, la duchesse aurait fait preuve d'égoïsme aussi bien vis-à-vis de sa tenue que de son comportement.

Si de nombreux adeptes de l'ancienne actrice de 37 ans ont salué son look à la fois chic et décontracté, avec un blazer L'Agence, un jean bleu taille haute de chez Outland Denom, des escarpins noirs, un chapeau Madewell, des lunettes de soleil Finlay et son nouveau collier personnalisé Jennifer Meyer, son ensemble n'était pas du goût des organisateurs du tournoi. Comme le rapporte The Times ce 10 juillet, l'épouse du prince Harry n'a pas pu prendre place dans le carré réservé aux membres de la famille royale au court 1 parce qu'elle portait un jean. Elle s'est finalement installée dans une zone dédiée aux membres du club de tennis anglais : "C'était un cauchemar, elle était un cauchemar, rapporte un des organisateurs du tournoi. Elle voulait venir incognito mais il y a eu des problèmes."

Puérile et control freak

En plus de sa tenue trop décontractée, Meghan Markle se retrouve qualifiée de "puérile" et "control freak" après que son garde du corps a demandé à des spectateurs de ne pas prendre la duchesse en photo. Mais en assistant à un événement public au milieu de milliers de personnes, et encore plus de téléspectateurs, certains soulignent l'incongruité de cette demande... "Harry et Meghan se considèrent plus comme des célébrités de premier rang que des royaux répondant à leurs engagements", a témoigné une spectatrice au Daily Mail, après avoir été reprise par le garde du corps de la duchesse alors qu'elle tentait de prendre une photo de Serena Williams. "Il y avait plus de 200 photographes mitraillant vers elle mais des agents de sécurité ont été envoyés pour avertir une vieille femme comme moi."

Le désir d'intimité des Sussex est d'autant plus remis en doute depuis la publication du rapport annuel des dépenses royales financées par le contribuable en juin dernier. Il a été reproché au prince Harry et Meghan Markle d'avoir dépensé 2,7 millions d'euros pour rénover leur Frogmore Cottage, à Windsor. "Ils ne peuvent pas avoir l'un et l'autre, a commenté la biographe royale Penny Junor auprès du Sunday Times. Soit ils font tout de façon privée, payent pour leur maison et disparaissent, ou jouent le jeu comme il faut."