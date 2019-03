Meghan Markle moquée par son ex-mari Trevor Engelson et ses amis !

En octobre 2018, le Daily Mail annonçait le remariage de Trevor Engelson. À tort. L'ex-époux de Meghan Markle n'a en effet pas encore dit oui à la jolie Tracey Kurland, nutritionniste de profession. Il lui avait simplement demandé sa main en fin d'année dernière. Leur mariage est prévu pour le 11 mai prochain comme le révèle à nouveau le tabloïd britannique, avec la bonne information cette fois-ci.

Le Daily Mail n'annonce pas seulement la date du remariage de Trevor Engelson, il dispose également d'une vidéo pour le moins compromettante qu'il publie sur son site. Le producteur américain de 42 ans a été filmé entouré d'amis à l'occasion de son enterrement de vie de garçon. Une séquence partagée sur Instagram par l'un des convives, l'acteur Damson Idris, et que le Daily Mail a récupérée.

Depuis un établissement de Miami, dans une ambiance visiblement alcoolisée, le groupe a choisi de s'attaquer à la famille royale britannique, visant bien évidemment plus directement l'épouse du prince Harry, Meghan Markle. "Je lève mon verre à la royauté, si vous voyez ce que je veux dire. La royauté qu'on a eue, la royauté qu'on a perdue... Peu importe, on continue d'avancer !", lance l'un des amis de Trevor Engelson, ce qui n'a pas manqué de faire rire le producteur américain et son groupe. "Ils étaient en pleine forme. Ils sont restés longtemps, ils ont beaucoup bu et se sont bien amusés", réagit une source qui a assisté à la scène qui s'est déroulée à Miami Beach.

Trevor Engelson et Meghan Markle ont vécu une histoire d'amour de près de dix ans (2004 à 2013) qui s'est soldée par un divorce étourdissant après moins de deux années de mariage. Le producteur américain n'aurait certainement jamais imaginé que son ex-femme intégrerait par la suite la famille royale britannique et deviendrait duchesse de Sussex en épousant le prince Harry, dont elle porte le premier enfant.