Meghan Markle parviendra-t-elle à tenir ses trois résolutions pour 2018 ?

En 2018, la vie de Meghan Markle va basculer, pour le meilleur et pour Harry : exit l'actrice américaine, place à la princesse britannique. Plus que jamais, ses faits et gestes seront scrutés, analysés, commentés. Et si ses premières sorties, de la rencontre avec la presse lors de l'annonce des fiançailles à son premier Noël royal à Sandringham en passant par sa première mission publique avec le prince, ont mis en évidence son exceptionnelle aisance, il y a toujours des choses à améliorer. L'intéressée a d'ailleurs déjà fait la liste.

À l'heure d'entrer dans la nouvelle année – un cap que Meghan et Harry ont franchi en France, à l'occasion d'une escapade sur la Côte d'Azur –, le quotidien britannique The Daily Telegraph rappelle ainsi les trois bonnes résolutions que Miss Markle se fixe tous les ans, à en croire un billet qu'elle avait mis en ligne le 1er janvier 2016 sur son blog The Tig, auquel elle a depuis mis un point final (en avril 2017) : "Arrêter de me ronger les ongles. Arrêter de dire des gros mots. Recommencer à apprendre le français." Cocorico.

"Voilà ce qui constitue pratiquement chaque année (c'est-à-dire, en fait : absolument tous les ans) ma liste de bonnes résolutions pour le Nouvel An. Les gros mots, ça arrive dans des moments de calme, provoqués par le surmenage au travail, où lorsque je me sens super impertinente après quelques verres. Et pour ce qui est de se ronger les ongles, eh bien ça arrive encore lors d'un vol en avion mouvementé ou d'une journée stressante. Ce n'est pas très féminin. Dire des gros mots non plus", écrivait ainsi Meghan Markle, quelques mois avant sa rencontre avec le prince Harry et en marge d'un réveillon passé en Islande.

Elle indiquait également vouloir un jour courir un marathon et vouloir "laisser de la place à la magie". Cette résolution-là semble avoir porté ses fruits : la magie de l'amour a fait son office...