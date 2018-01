Prince Harry et Meghan Markle: Leur Nouvel An 2018 en France, sur la Côte d'Azur

D'ici à quelques mois, le moment sera venu de parler de voyages de noces... Mais en attendant, le prince Harry et Meghan Markle se sont offert une escapade hors de Londres pour célébrer le Nouvel An 2018. Après leur voyage incognito et forcément mémorable dans le cercle polaire l'an dernier, où leur romance alors naissante a pu s'épanouir sous la pâle clarté des aurores boréales, ils ont opté pour une destination beaucoup moins secrète et réputée pour son ensoleillement : la Côte d'Azur.

Après avoir profité d'un Noël "fantastique" avec la famille royale britannique, ce qui a inspiré à Harry des commentaires peu appréciés par sa future belle-famille, le fils du prince Charles et l'ex-actrice américaine starisée par la série Suits ont été repérés au matin du 31 décembre 2017 à bord d'un vol commercial British Airways à destination de Nice, a révélé le Daily Mail. Le quotidien britannique précise que les fiancés les plus médiatiques du moment ont pu embarquer en catimini avant le reste des passagers et ont pris place tout au fond de la cabine en classe éco, près des toilettes, occupant à eux seuls trois rangées de sièges avec trois agents de protection "nerveux et sur les dents". Habitué des déplacements incognito en vol low cost, Harry, 33 ans, assis côté hublot, portait une casquette de basket-ball à la visière bien rabattue sur son visage, tandis que Meghan, 36 ans, à côté de lui, portait un bonnet noir et très peu de maquillage.

À leur arrivée à Nice, le prince anglais et sa compagne ont été escortés via l'espace VIP par deux agents de la police aux frontières. D'après les informations obtenues par le Daily Mail, le Service de la protection (SDLP) de la Police nationale, chargé des missions de protection rapprochée et d'accompagnement pour les dirigeants ou anciens dirigeants et lors de visites officielles, a ensuite pris le relais pour assurer la sécurité du couple lors de son séjour. Un séjour dont aucun détail n'a pour l'instant été divulgué. Le quotidien anglais croit savoir que les amoureux avaient prévu de fêter le Nouvel An avec des amis et de séjourner quelques jours dans la région, dans une résidence privée.

Histoire de faire un break avant de s'élancer dans une année riche en émotion et de se remettre aux préparatifs de leur mariage, qui sera célébré le 19 mai 2018 dans la chapelle Saint George au château de Windsor. Il a été révélé que le couple aurait fait appel à la société d'événementiel Table Talk, ancien employeur de Pippa Middleton, comme traiteur, vraisemblablement pour la réception vespérale. La réception de l'événement principal sera assurée par le personnel royal, financée par la reine Elizabeth II et le prince Charles.