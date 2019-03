Meghan Markle prive le prince Harry d'un de ses meilleurs amis d'enfance

Selon le magazine britannique Tatler, le prince Harry aurait été forcé de renier un de ses meilleurs amis d'enfance, Tom Inskip, à cause de Meghan Markle. Le duc de Sussex aurait ainsi écarté "plusieurs membres de son ancien groupe d'amis", dont ce banquier, qu'il avait rencontré au très prestigieux collège d'Eton. Depuis, Tom Inskip aurait été l'un des partenaires de beuverie du prince Harry.

On pourrait croire que le prince Harry voudrait se débarrasser de son entourage du passé, relique de l'époque où il était surnommé "Dirty Harry" pour ses nombreux écarts au protocole. Et pour cause, on ne compte plus les fois où Tom Inskip a mis le prince Harry dans des situations indélicates, notamment lors d'un voyage en Croatie en 2011, où ils ont été photographiés saouls en train de sauter dans l'eau entièrement habillés, ou encore lors d'une embarrassante partie de strip billard à Las Vegas, où le prince avait été photographié nu. Mais selon Tatler, la raison de ce désamour serait tout autre : si le duc de Sussex a écarté Tom Inskip, c'est à cause de ses réticences à ce qu'il épouse Meghan Markle.

Après que le caractère exigeant de la duchesse a été étalé dans la presse, le prince Harry aurait été incité à redorer l'image de son couple. "Restez avec les Clooney ou les Beckham, et vous serez taxé d'être trop hollywoodien", lit-on dans l'article de Tatler. Meghan Markle aurait vu son image se ternir encore un peu plus au sein de son entourage royal, depuis qu'elle aurait "forcé" son mari à "couper les ponts avec ses anciens camarades – dont Tom 'Skippy' Inskip, très loyal et discret, qui, dit-on, a conseillé à Harry de ne pas épouser Meghan, et en a payé le prix puisqu'il a été banni de son entourage".

Dans ce même article, on apprend également que des membres du palais de Kensington auraient affublé Meghan Markle d'un surnom très peu flatteur, "Me-gain", à cause de ses exigences de plus en plus démesurées.