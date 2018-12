Mel B : Main coupée et côtes cassées lors d'un mystérieux accident...

Sales bobos pour Mel B ! Lundi 10 décembre 2018, la chanteuse de 43 ans a révélé sur sa page Instagram qu'elle avait été hospitalisée d'urgence après un mystérieux accident survenu à Londres. Bilan : deux côtes cassées et une main droite "sectionnée". "J'ai subi une intervention chirurgicale de plus de trois heures pour réparer les dégâts (...). Ma main droite est toute recousue et j'essaye de rester immobile pour guérir mes côtes cassées. Oh la douleur... Mais je suis entre de bonnes mains avec le soin de tout le monde ici à l'hôpital", a-t-elle écrit.