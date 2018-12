Mel B sexuellement abusée : Sa fille affirme avoir assisté au pire...

Divorcée de Stephen Belafonte depuis plusieurs mois, son ancien conjoint (père de sa plus jeune fille Madison, 7 ans) qu'elle avait accusé de violences conjugales et dont elle soupçonnait même qu'il prévoyait de la tuer, Mel B ne s'est pas encore tout à fait remise des traumatismes du passé, elle qui a révélé qu'elle avait songé au suicide.

Mais la célèbre Spice Girl n'est pas la seule à avoir vécu des moments difficiles au cours de ces dix années de mariage toxique. Dans un entretien accordé dimanche 2 décembre 2018 à You Magazine, la fille aînée de la chanteuse anglaise, Phoenix (née de son premier mariage avec le danseur Jimmy Gulzar), se confie au côté de sa maman. La jeune femme de 19 ans affirme ainsi avoir été le témoin de nombreuses scènes de violences entre sa mère et son ex-beau-père. "Il y a des choses que je ne peux pas oublier", a-t-elle déclaré.

L'un de ses pires souvenirs reste le jour où elle a surpris Stephen Belafonte en train d'agresser sexuellement sa mère. "J'avais peut-être 14 ou 15 ans. J'étais dans mes chambres. Je les entendais se disputer. Ma mère est descendue dans la cuisine, suivie par Stephen. J'ai regardé à travers les escaliers, où je pouvais seulement voir la cuisine, pour voir si tout allait bien, ce qui était le cas, puis je suis retournée dans ma chambre. Puis j'ai entendu de nouveaux cris et elle dire : 'Arrête, lâche-moi', puis j'ai entendu des bruits de coups. Je suis retournée dans les escaliers et j"ai vu Stephen avec son pantalon baissé et ma mère poussée sur le canapé. Je me suis figée, et je suis juste retournée dans ma chambre. Voilà à quoi ressemblait ma vie de famille", a-t-elle lâché.