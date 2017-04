Mel B : Sa partenaire du plan à trois, une célèbre aristocrate, sort du silence

Mel B vit une fin de mariage très délicate, tous les détails de son union de près de dix ans avec Stephen Belafonte sont déballés. Engagée dans un divorce ultra-médiatisé, la chanteuse britannique de 41 ans peut compter sur un nouveau soutien.

Dans son terrible témoignage livré à la justice américaine, celle que l'on surnommait Scary Spice à l'époque des Spice Girls évoquait une relation à trois à laquelle elle aurait participé sous la pression de son mari. Cette nuit passionnée a bien eu lieu, la troisième protagoniste le confirme dans la presse anglaise. Il s'agit de Lady Victoria Hervey, aristocrate et ancienne it-girl de 40 ans célèbre outre-Manche et qui n'a pas froid aux yeux, fille de Victor Frederick Cochrane Hervey, 6e marquis de Bristol.

Si Lady Victoria Hervey ne dévoile pas de détails de leur plan à trois, l'habituée des soirées mondaines se confie en revanche sur le mariage malsain de Mel B avec Stephen Belafonte, évoquant comment le producteur de cinéma terrorisait la chanteuse. "Elle disait qu'il contrôlait son argent et qu'elle n'était pas assez forte pour le quitter", témoigne-t-elle auprès du Sun. "Elle disait qu'elle voulait attendre que ce soit le bon moment pour qu'elle puisse le faire et c'est arrivé, elle savait que c'était le moment. Aucune femme ne devrait souffrir comme elle a souffert. Je me sens horriblement mal pour elle", ajoute-t-elle. Après leur nuit passée ensemble, Mel l'a contactée via Instagram : "Elle m'a dit qu'elle ne savait pas si il existait des vidéos mais m'a rassurée en me disant qu'il y avait peu de chances qu'elles sortent."

L'histoire de leur plan à trois a émergé quelques années en arrière, lorsqu'une amie de Lady Victoria Hervey a livré quelques détails, relatant comment le trio ivre s'était retrouvé à partager bien plus qu'un film sur un lit et comment l'aristocrate s'était retrouvée nue le lendemain sans se souvenir de ce qui s'était passé. Lady Victoria Hervey vivait à l'époque à Los Angeles, comme Mel B et Stephen Belafonte.

Le maquilleur (qui cachait les bleus) parle

Un autre proche de la chanteuse se livre et appuie la version selon laquelle elle était régulièrement battue par son mari. Il s'agit de son maquilleur, celui qui avait notamment pour mission de cacher les blessures trop voyantes. TMZ rapporte que ce dernier a contacté les avocats de Mel B pour livrer son histoire, raconter comment Stephen Belafonte a fait pression sur lui et l'a menacé pour qu'il se taise. Selon les confidences du maquilleur de la star, Mel B aurait été surveillée "au-delà d'un niveau de sécurité" par son mari, qui la qualifiait de "dégoûtante et moche".

Simon Cowell l'a convaincue

Egalement juge d'America's Got Talent comme Mel B, Simon Cowell l'aurait poussée à mettre fin aux violences conjugales. Selon plusieurs sources qui se sont confiées à TMZ, le producteur anglais de 57 ans, qui a notamment lancé la carrière des One Direction, a régulièrement été le témoin de comportements violents de Stephen Belafonte. Il aurait encouragé la chanteuse à divorcer, voyant en son mari "un mauvais mec", ce qu'elle n'avait pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Lors des précédentes ruptures, la star était toujours revenue.

Olivia Maunoury