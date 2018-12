Melania Trump divine mais expéditive au Noël de la Maison Blanche

Contrairement aux journalistes de Washington, les membres du Congrès ont bien eu droit à leur petite fête de Noël à la Maison Blanche. Le Congress Ball s'est déroulé samedi 15 décembre 2018 dans les salons de la résidence présidentielle. Comme il est de coutume, le président Donald Trump et son épouse Melania ont fait une apparition. Rapide. La First Lady a même pris la parole avant de saluer les invités.

Il aura fallu à peine vingt-neuf minutes au couple Trump pour boucler cette fête de Noël pour les membres du Congrès. Descente et montée des escaliers vers les appartements privés inclus. Donald et Melania Trump ne se sont guère attardés parmi les députés mais leur ont quand même dédiés quelques mots. Dans son discours, le président à tout trouvé "amazing" et "big"... Bref, tout était génial. Il a même prédit une année 2019 très excitante. Puis il s'est tourné vers son épouse et lui a tendu le micro après l'avoir félicitée pour son "travail très bien fait", à savoir choisir les décorations de Noël...

Melania Trump était impeccable dans une robe blanche à sequins signée Céline. Au micro, la First Lady a été brève : "Bienvenue à la Maison Blanche. Passez une bonne soirée. Joyeux Noël. Bonne année et bonne santé." Pas de fioritures pour une efficacité maximale.

Si Donald Trump concentre la majorité des crispations à cause de son absence de diplomatie, son goût pour les mensonges quotidiens (le Washington Post a compté) et ses discours aberrants, Melania Trump n'est pas épargnée par les critiques. D'abord, elle a tardé à venir à Washington, très attachée qu'elle était à sa vie new-yorkaise. Ensuite, elle est moins à l'aise que Michelle Obama qui était exceptionnelle dans le rôle. Melania a également fait quelques bourdes comme de porter une veste au message douteux ("je m'en fous, et vous ?") pour visiter un centre de détention pour enfants migrants ou de se coiffer d'un chapeau colonial en visite au Kenya. Pas facile...