Mélanie Da Cruz maman : Elle raconte son accouchement insolite

Pour rappel, Mélanie Da Cruz inquiétait ses fans cinq jours après son accouchement en postant en story Instagram : "Mon bébé va bien, dieu merci. J'ai eu moi un peu moins de chance mais il y a pire que moi dans le monde, donc je ne me plains pas et, surtout, aujourd'hui, je suis la plus heureuse de la terre quand je regarde mon bébé. Je prendrais tous les malheurs de la terre pour lui. Pour qu'il soit le mieux possible."

Elle avait ensuite remercié Anthony Martial d'être à ses côtés pour l'épauler, malgré les critiques : "Pour finir, j'aimerais vous dire que peu importe ce que la planète peut penser, sachez que sans Anthony à mes côtés, je n'aurais pas pu m'occuper même un petit peu de mon bébé car j'étais incapable de me mouvoir à ma guise. Ce n'est pas dans la facilité que l'on voit que l'on aime quelqu'un mais dans la difficulté ! Il s'est occupé de nous et le fait encore aujourd'hui."

Le footballeur avait en effet quitté précipitamment la préparation d'avant-saison de son club, Manchester United, afin d'assister à l'accouchement. Il s'était ainsi attiré les foudres de son entraîneur José Mourinho. Mais Anthony Martial – déjà papa d'une petite Peyton, née en 2015 de sa relation avec Samantha – n'a eu que faire des commentaires négatifs et l'a prouvé en tweetant le mercredi 1er août 2018 : "Merci à tous pour vos messages. Mon petit Swan va bien, pour la maman, ça a été plus difficile mais Grâce à Dieu, elle va mieux maintenant. Désolé mais ma famille passera toujours avant Tout... Retour demain à Manchester."