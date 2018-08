Mélanie Da Cruz, un accouchement difficile : Anthony Martial sort de son silence

Pour rappel, Mélanie Da Cruz écrivait le 30 juillet : "Je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir snaper, être active, mais les conditions ne me le permettent pas... Mon bébé va bien, dieu merci. J'ai eu moi un peu moins de chance mais il y a pire que moi dans le monde, donc je ne me plains pas et, surtout, aujourd'hui, je suis la plus heureuse de la terre quand je regarde mon bébé. Je prendrais tous les malheurs de la terre pour lui. Pour qu'il soit le mieux possible."

Elle avait ensuite remercié Anthony Martial d'être à ses côtés pour l'épauler, malgré les critiques : "Pour finir, j'aimerais vous dire que peu importe ce que la planète peut penser, sachez que sans Anthony à mes côtés, je n'aurais pas pu m'occuper même un petit peu de mon bébé car j'étais incapable de me mouvoir à ma guise. Ce n'est pas dans la facilité que l'on voit que l'on aime quelqu'un mais dans la difficulté ! Il s'est occupé de nous et le fait encore aujourd'hui."