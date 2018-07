Mélanie Da Cruz prête à se marier ? Elle répond !

Mélanie Da Cruz est une jeune femme comblée. À 27 ans, l'ancienne candidate de Secret Story 9 est sur le point de connaître les joies de la maternité avec son premier enfant, un petit garçon dont elle avait récemment révélé le prénom par accident lors de sa baby shower surprise.

Depuis l'annonce de sa grossesse, la belle reconvertie en influenceuse continue de partager son quotidien sur les réseaux sociaux avec ses abonnés. En revanche, Mélanie s'est toujours montrée très discrète à propos de sa relation avec Anthony Martial. En couple depuis près de deux ans avec le footballeur, la blogueuse a cependant fait une révélation pour le moins inattendue le 14 juillet 2018 à leur sujet.

Alors qu'elle participait à une session de questions/réponses sur Instagram, la jeune femme a été interrogée sur la date d'un éventuel futur mariage avec Anthony Martial. "Quand tout sera prêt, organiser c'est long !", a-t-elle répondu avec franchise

Voilà qui est dit. Visiblement les tourtereaux ont bel et bien réfléchi à s'unir devant leurs amis et familles. Malheureusement, nous n'en saurons pas plus pour le moment. Pour rappel, Anthony Martial est déjà le père d'une petite Peyton, née d'une première relation houleuse avec Samantha.