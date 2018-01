Mélanie Laurent : Troublante ressemblance avec son père, voix culte des Simpson

Présente sur le grand écran à l'automne dernier en tant que réalisatrice avec son film, le drame Plonger, Mélanie Laurent revient dans un registre bien différent : la comédie. Elle donne la réplique à Jean Dujardin dans Le Retour du héros de Laurent Tirard (en salles le 14 février), un rôle réjouissant pour la jolie blonde qui aime multiplier les casquettes et qui fait la couverture du dernier numéro du magazine Télérama. Dans les pages de l'hebdomadaire, elle revient sur son parcours qui a débuté très tôt et sur son enfance heureuse, choyée par ses parents, tous deux artistes...

Enfant, Mélanie Laurent a prêté sa voix à Satsuki, personnage du film Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki. Le doublage n'était pas une découverte pour elle, puisque son papa est Pierre Laurent, celui qui double une vingtaine de personnages dans Les Simpson depuis 1999. Lorsqu'elle parle de ses parents, l'actrice et réalisatrice confie avec tendresse à Télérama : "Maman est danseuse. Elle a dansé au Châtelet quand elle avait 15 ans. On commence jeune dans la famille ! Maintenant, elle donne des cours. Papa, lui est comédien de doublage : il est la voix du voisin des Simpson, Ned Flanders, et de plein de personnages des dessins animés qu'on regardait, mon frère et moi, quand on était petits. C'était la meilleure excuse pour rester devant la télé : on écoute papa !"

Dans une interview réalisée en 2014 par l'actrice Nathalie Karsenti, Pierre Laurent avait parlé de l'exercice du doublage. L'occasion d'apprendre qu'il avait notamment prêté sa voix à Dobby dans Harry Potter. Après avoir donné des conseils et son avis en tant que comédien de doublage, il avait bien sûr évoqué sa fille Mélanie : "Elle a suivi très tôt mon métier car je l'emmenais parfois sur les plateaux. Je lui racontais aussi des histoires. Je suis très fier de ma fille et de mon fils qui s'occupe de son image." Même regard, même bouche, impossible de ne pas remarquer les similitudes frappantes entre le père et la fille !