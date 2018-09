Melvil Poupaud métamorphosé : "J'ai travaillé pendant 3 mois avec un culturiste"

Envoûtant héros de Xavier Dolan dans Laurence Anyways, acteur magnétique à souhait, Melvil Poupaud n'a jamais laissé indifférent. Du cinéma à la télévision, il n'y a qu'un pas que l'acteur parisien a enfin franchi, à 45 ans. Le voici avec Emmanuelle Seigner à l'affiche d'Insoupçonnable, une série de 10 épisodes qui n'est autre que le remake de The Fall, la série à succès portée par Gillian Anderson et Jamie Dornan. Melvil Poupaud reprend d'ailleurs le rôle qui était alors dévolu à la star de Fifty Shades of Grey. Un rôle pour lequel le quadragénaire parisien a dû se métamorphoser...

"J'ai travaillé pendant trois mois avec un culturiste pour me dessiner une silhouette", révèle l'acteur dans TéléObs. "Réussir à m'emparer de Paul Brodsky passait par le corps, assure-t-il. J'ai vu le mien changer, ma façon de me tenir et mon regard se modifier." L'androgyne de Laurence Anyways est ici un animal musclé, père de deux enfants et serial killer. "À force d'entraînement, j'ai senti une puissance physique que je ne possédais pas m'habiter", avoue le comédien qui s'affiche plus affûté qu'il ne l'a jamais été à l'écran.

Insoupçonnable, tous les jeudis à 21h, à partir du 13 septembre 2018.