Mennel (The Voice 7) : Inattendu soutien d'une personnalité politique...

Mieux vaut tard que jamais ? Bien que la polémique soit terminée, Christine Taubira s'est saisie de son compte Facebook, ce jeudi 22 février 2018, afin de faire part de son ressenti sur "l'affaire Mennel".

À la suite de la diffusion de son audition à l'aveugle dans The Voice 7 (TF1) le 3 février dernier, la jeune femme a été au coeur de polémiques à cause de ses tweets douteux sur les attentats de Nice. Mais ce n'est que maintenant que l'ancienne garde des Sceaux a pris connaissance de l'affaire. Et elle n'a pas hésité à donner son avis à travers une lettre ouverte.

Cette histoire ne donne guère envie de plaisanter

"Je pourrais en rire et railler, voilà, dès que je m'éloigne, ce pays s'égare. Mais cette histoire ne donne guère envie de plaisanter", a-t-elle débutée. Après avoir salué la voix de la chanteuse qui est "imbibée d'émotion", "de chaleur" et "pleine de personnalité", Christine Taubira a rendu hommage à Leonard Cohen, interprète du titre Hallelujah, repris par Mennel lors des auditions à l'aveugle.

Ce n'est qu'à la suite de cela qu'elle a évoqué la polémique : "On vous reproche votre 'turban', disent-ils. Il vous sied délicieusement, sans rien dissimuler de votre beauté encore en éclosion. Ils vous reprochent de chanter en arabe... incultes, ils ne savent pas finir la phrase : en arabe la chanson d'un Juif magnifique. Quelle somptueuse audace, et quelle promesse pour notre monde ! On vous reproche des tweets passés. Vos références intellectuelles étaient loin d'être recommandables." L'ancienne ministre de François Hollande a même qualifié ces références d'"indigentes et lamentables".

Vos excuses sont la marque de votre dignité

Elle a toutefois honoré le fait que Mennel se soit excusée. "N'en ayez surtout aucun regret, c'est votre hauteur. Tant pis si les fâcheux eurent le dernier mot sur les pusillanimes et les commerciaux. (...) Le dernier [mot], c'est vous qui l'aurez si vous décidez qu'il vous revient de tracer vous-même votre chemin de vie (...). Vos excuses sont la marque de votre dignité. Elles ne doivent pas vous exonérer d'une vigilance sur la sensibilité des autres, sur les plaies qui ne se referment pas, sur ces cicatrices qui saignent et saigneront encore", a-t-elle écrit, invitant ensuite la chanteuse – bientôt de retour avec un album – à penser aux familles des victimes de l'attentat de Nice.

Pour finir, Christine Taubira a expliqué que "la France reste une terre de passion et de générosité" et que "c'est bien là qu'il faut vivre". "Et d'abord, c'est votre pays. Ne vous le faites pas voler", a-t-elle conclu.