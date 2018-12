Meryl Streep, 69 ans, va être grand-mère pour la première fois !

Elle a beau avoir joué de nombreux grands rôles au cours de sa carrière, il en reste un que Meryl Streep n'a pas encore eu la chance de connaître : celui de grand-mère. Mais ce sera chose faite dans quelques mois. L'actrice américaine de 69 ans va enfin pouvoir jouer les mamies gâteaux puisque sa fille, Mamie Gummer (35 ans), attend son premier enfant.

Mamie est le second des quatre enfants de la star oscarisée et son mari Don Gummer. Ils sont également les parents d'Henry (33 ans), Grace (32 ans) et Louisa (27 ans). Elle-même actrice, la future maman se serait fiancée au producteur Mehar Sethi en août dernier, selon les informations du magazine Us. Il s'agit d'une seconde union puisqu'elle a déjà été mariée à l'acteur Benjamin Walker entre 2011 et 2013.

En attendant la naissance de ce premier petit-enfant, Meryl Streep jouera déjà le rôle d'une grand-mère dans la très attendue suite de la série Big Little Lies aux côtés de Nicole Kidman et Reese Witherspoon. Elle interprétera le personnage de Mary Louise Wright, la mère de Perry Wright (le mari violent joué par Alexander Skarsgard dans la première saison). La saison 2 devrait être diffusée dans le courant de l'année 2019.