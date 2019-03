Meryl Streep est grand-mère pour la première fois à 69 ans !

L'actrice de 35 ans et son fiancé, le producteur Mehar Sethi, seraient aujourd'hui les heureux parents d'un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été annoncé. L'été dernier, le couple avait révélé s'être fiancé lors de vacances en Croatie. En affichant son ventre rond au cours d'une avant-première à New York en décembre dernier, Mamie Gummer avait ainsi simplement dévoilé sa première grossesse.

Avant de fonder une famille avec Mehar Sethi, l'actrice de la série True Detective a été mariée à l'acteur Benjamin Walker, qu'elle avait rencontré sur le tournage des Liaisons dangereuses en 2008. Le couple s'était séparé en 2013, après deux ans d'union.

Mamie Gummer est la fille aînée de Meryl Streep et Don Gummer, également parents de Grace (32 ans), Louisa (27 ans) et Henry (39 ans). Tout en jouant les nouvelles mamies gâteaux avec son petit-fils, la star oscarisée s'apprête à lancer la seconde saison de la série Big Little Lies dans laquelle joue justement une grand-mère.