Meurtre de Sophie Lionnet : Les peines de ses assassins sont tombées

Sabrina Kouider et Ouissem Medouni doivent dire adieu à leur liberté, au moins pour les trois prochaines décennies. Les deux Français de 35 ans et 40 ans qui ont été reconnus coupables du meurtre de Sophie Lionnet le 24 mai 2018 ont été condamnés ce mardi 26 juin à la prison à vie, assortie d'une peine de sûreté de trente ans. Des peines espérées par les proches de Sophie Lionnet et prononcées par la cour criminelle de l'Old Bailey. Aussi lourde soit-elle, cette sentence ne saurait "refléter la valeur de la vie" de la jeune fille au pair, a déclaré le juge Nicholas Hilliard, soulignant que sa famille "ne se remettra[it] jamais" de sa mort, comme le rapporte l'AFP.

Les employeurs de la jeune Française, dont le corps carbonisé avait été retrouvé dans le jardin familial de l'Ouest londonien le 20 septembre 2017, ont également été condamnés à cinq ans et demi de prison pour obstruction à la justice, pour avoir tenté de faire disparaître le corps de Sophie en le brûlant et en camouflant les odeurs.

Avant de prononcer ces peines, le juge a écouté les avocats des accusés et les experts médicaux. Les médecins ont diagnostiqué à Sabrina Kouider des troubles mentaux et obsessionnels, elle qui est convaincue que Sophie Lionnet complotait avec son ex-compagnon Mark Walton, le fondateur de Boyzone, pour s'en prendre à elle et à leur fils. "Vous saviez tous les deux que ce que vous faisiez était terriblement mal", a lancé le juge aux deux condamnés. Dans une lettre adressée à Sophie et à sa famille et lue par son avocat, Icah Peart, Sabrina Kouider a affirmé être "profondément désolée pour ce qui est arrivé à Sophie". "Je pense à toi tous les jours", a ajouté la mère de deux garçons qui avait soumis la malheureuse jeune femme à des séances de torture en partie filmées pour obtenir ses aveux.