Meurtre de Sophie Lionnet : Son frère de 8 ans "sous traitement psychologique"

Les 12 jurés du procès pour le meurtre de Sophie Lionnet ont enfin rendu leur verdict. En délibération depuis le 16 mai 2018, c'est ce jeudi 24 mai que le verdict est tombé : Sabrina Kouider et Ouissem Medouni, les employeurs de la jeune fille au pair de 21 ans retrouvée morte et brûlée, ont tous les deux été reconnus coupables.

Alors que les peines de la mère de famille de 35 ans et de l'ancien analyste financier de 40 ans ne seront connues que le 26 juin prochain, les parents de Sophie Lionnet ont réagi après le verdict, via un texte lu par la police et retranscrit par l'AFP. Catherine Devallonné, la maman de la jeune fille au pair, a décrit une "jeune fille réservée", "naïve" et "toujours souriante". C'était une "jeune fille douce", avec un "petit cercle d'amis". "Elle habitait dans une petite communauté", dans la région de Troyes (Aube), et "elle a vécu une vie protégée".

"Sophie était si bienveillante. Elle aimait les enfants et les animaux. Elle ne supportait pas de voir souffrir les autres. (...) C'est elle qui a souffert en silence, encaissant les coups et recevant les blessures", a témoigné de son côté le père de Sophie, Patrick Lionnet, séparé de Catherine Devallonné, dans une déclaration également lue par un policier.

Quand la police a appris à Catherine Devallonné "que Sophie avait été assassinée et son corps démembré", celle-ci est "tombée en état de choc". La mère de famille a dû être hospitalisée et "vit ce cauchemar depuis". Le drame a aussi ébranlé le frère et la soeur de Sophie, qui "refusent de croire" à sa mort. "La soeur de Sophie est bouleversée. Son frère est traumatisé mentalement", a décrit leur mère, soulignant que le garçon de 8 ans est "sous traitement psychologique" et a été "placé en famille d'accueil" (pendant que ses parents assistent au procès, ndlr). "Plus rien n'a de sens", a-t-elle ajouté.

Le père de Sophie Lionnet est tout autant anéanti. "Sabrina et Ouissem n'ont pas seulement pris la vie de Sophie, ils ont pris la mienne, mon sommeil, ma joie de vivre", a-t-il partagé.

Présente lors de la diffusion des terribles images filmées pendant les interrogatoires forcés - Sabrina Kouider s'était en effet persuadée que sa nounou complotait avec son ex-compagnon, le fondateur de Boyzone, pour s'en prendre à elle et à leur fils -, Catherine Devallonné a confié qu'elles la hanteront jusqu'à la fin de sa vie : "Mon coeur est brisé, éclaté en mille morceaux." "Ils lui ont enlevé sa dignité et finalement sa vie", s'est insurgée la mère de Sophie Lionnet, jugeant Sabrina Kouider et Ouissem Medouni "aussi maléfiques l'un que l'autre" et fustigeant leurs "mensonges" et leurs "larmes de crocodiles".