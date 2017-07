Michael Fassbender et Alicia Vikander : Sortie rare et romantique du couple

Sur tous les tapis rouges, la talentueuse et sublime Alicia Vikander affiche un sens aiguisé du style. Apprendre que l'actrice suédoise a été choisie pour incarner la maison Louis Vuitton n'est pas une surprise. Et la voir lors d'une soirée de la Fashion Week parisienne, encore moins ! Cependant, lors de son apparition le 3 juillet à la soirée The Row, marque créée par Ashley et Mary-Kate Olsen, elle a affronté les photographes au bras de son compagnon, Michael Fassbender. Un fait rare pour ce couple très discret.

Inséparables depuis leur incroyable coup de foudre survenu fin 2014 sur les plateaux de tournage du film Une vie entre deux océans, l'actrice de 28 ans et le comédien de 40 ans ont toujours évité les projecteurs. Certes, ils n'ont jamais caché leur relation mais ils ne posent jamais ensemble sur les tapis rouges. Ainsi, tous deux présents aux Oscars en 2016, ils ne se sont pas affichés ensemble mais le charismatique acteur germano-irlandais n'a pas résisté à l'envie d'enlacer tendrement sa bien-aimée lorsqu'elle a remporté le trophée de meilleure actrice dans un second rôle pour The Danish Girl.

Loin des ruptures de couples hollywoodiens, les deux stars avancent dans leur histoire. La nouvelle Lara Croft du reboot de Tomb Raider s'est installée avec celui qu'on attend de pied ferme dans Song to Song, et ils ont même posé côte à côté sur le cliché du rugbyman Thierry Dusautoir, vedette du Stade toulousain, qu'ils ont croisés par hasard lors d'une soirée. Il est certain que l'adage "pour vivre heureux, restons discret" leur convient à merveille.