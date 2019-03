Michael Schumacher : Première apparition depuis l'accident, à Majorque ?

Michael Schumacher n'a plus été vu depuis le terrible accident de ski dont il a été victime le 29 décembre 2013 sur le domaine de Méribel. Soigné depuis dans la maison familiale de Gland, en Suisse, le champion de Formule 1 âgé de 50 ans aurait changé d'air. Une information qui peut difficilement être prise au sérieux mais qui circule pourtant largement dans la presse allemande depuis quelques jours.

Selon plusieurs médias, dont le tabloïd Bunte, Schumi se serait rendu sur l'île de Majorque, le fief du tennisman Rafael Nadal situé dans les Baléares. Plusieurs témoins ont ainsi rapporté avoir prétendument vu le Baron rouge, leur attention ayant été attirée par l'arrivée de la famille en hélicoptère. Encore plus incroyable, ils auraient aperçu le septuple champion du monde.

L'évocation de Majorque ne doit absolument rien au hasard puisque Corinna Schumacher, l'épouse de l'ancien pilote automobile, y a acheté une magnifique maison en 2018. L'été dernier, Bild, un autre fameux tabloïd germanique, avait révélé sa nouvelle acquisition : une villa à 35 millions de dollars. La sublime propriété de 15 000 m², composée de deux piscines, d'un immense jardin, d'un héliport et d'une vue imprenable sur la mer, appartenait jusqu'alors à Florentino Perez. Le président du Real Madrid ne s'y rendait plus depuis le décès de son épouse en 2012 et avait décidé de la mettre en vente en 2017.

Face aux rumeurs de déménagement, Sabine Kehm, porte-parole des Schumacher et seule habilitée à communiquer en leur nom, avait fermement démenti tout projet de quitter la Suisse : "La famille Schumacher n'a pas l'intention de déménager à Majorque", avait-t-elle affirmé à l'AFP. Un dossier qui était depuis resté en suspens et qui est à nouveau relancé. A en croire les voisins, Michael Schumacher n'aurait pas quitté Majorque, contrairement à d'autres membres de la famille.

Si les dernières nouvelles sur l'état de l'ex-champion se veulent comme toujours rassurantes, il n'en demeure pas moins que sa santé fragile nécessite une surveillance permanente par plusieurs spécialistes.