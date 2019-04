Michael Schumacher : Son fils Mick passe un nouveau cap, sa maman l'accompagne

Mick Schumacher portant les couleurs de la Scuderia Ferrari comme son père avant lui, un grand moment que tous les fans de Michael Schumacher espéraient voir un jour. Âgé de seulement 20 ans, le jeune pilote allemand a été l'objet de toutes les attentions le 2 avril 2019, et pour cause.

Deux jours seulement après la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Bahreïn, devant le nouveau chouchou de la F1 Charles Leclerc, Mick Schumacher a participé à des essais privés organisés sur le circuit de Sakhir. Au volant de la Ferrari SF90, le fils du Baron rouge a terminé deuxième, une belle performance qui suscite un véritable engouement médiatique.

À peine les essais terminés, le jeune pilote a participé à une conférence de presse où de nombreux journalistes attendaient avec impatience sa première réaction. "J'ai vraiment apprécié cette journée. J'ai eu l'impression d'être chez moi dans le garage dès le premier instant, avec beaucoup de gens qui me connaissent depuis mon plus jeune âge", a-t-il déclaré. Michael Schumacher a été sept fois champion du monde dont cinq avec Ferrari. "La SF90 est incroyable en raison de sa puissance mais elle est aussi souple à piloter, et c'est pourquoi je me suis tant amusé. J'ai été impressionné par la puissance de freinage d'une F1. Il m'a semblé qu'on pouvait freiner de plus en plus tard et que la voiture aurait pris le virage de toute façon", a ajouté Mick.