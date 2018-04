Michaël Youn ému : Ce que Johnny Hallyday a "appris" à sa fille Seven...

Le 6 décembre 2017, Michaël Youn pleurait, comme bon nombre de Français, la disparition de Johnny Hallyday. Une mort qui avait affecté l'ex-trublion du Morning Live et, aujourd'hui, c'est avec nostalgie qu'il rend un nouvel hommage à celui qui était visiblement un ami proche...

Dans un post Instagram publié le 19 avril, on peut voir la main de Seven Youn, la fille que l'acteur de La Beuze a eue avec Isabelle Funaro, se poser dans l'empreinte de celle du Taulier, sur les pavés du Chemin des étoiles à Cannes. En légende de cette photo touchante, Michaël Youn précise : "Quand Seven se souvient qu'elle a appris à nager avec Johnny Hallyday."

Un anecdote tendre qui n'a pas manqué de faire réagir, à en juger par les plus de 14 500 like et autres commentaires en pagaille qui soulignent l'aspect émouvant de ce post. "Souvenir inoubliable", "Quelle chance elle a eue", "Trop mignon", "Un souvenir à jamais gravé pour elle et qu'elle pourra être fière de raconter plus tard", peut-on lire parmi les commentaires où est également venu se glisser un simple émoji sourire de la part d'Isabelle Funaro. Même Laura Smet a réagi, en postant un coeur rouge...