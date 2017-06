Michaël Youn, moqueur, révèle le cadeau "moche" que lui a offert sa fille Seven

Michael Youn ne se départit jamais de son sens de l'humour, et surtout pas lorsqu'il s'agit d'évoquer avec grande tendresse sa petite Seven, fille qu'il a eue avec l'actrice et mannequin Isabelle Funaro.

À l'occasion de la fête des Pères célébrée ce week-end (dimanche 18 juin), l'acteur et humoriste de 43 ans s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour montrer à ses fans le cadeau que sa fillette lui a offert. Il s'agit d'une cravate en carton multicolore. Fier de sa princesse, Michael Youn n'a pas manqué de rédiger un commentaire moqueur mais très second degré pour marquer le coup. "Rarement une cravate aussi moche ne m'aura fait autant plaisir... #fetedesperes", a-t-il écrit.