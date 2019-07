Michaël Youn papa : Sean rencontre son frère, tendres photos

Michaël Youn et Isabelle Funaro sont parents pour la deuxième fois, d'un petit Stellar. Le bébé a la chance d'avoir une grande soeur, Seven (8 ans), et un demi-frère, Sean Obispo, dont le père est Pascal Obispo. Le fils du chanteur a d'ailleurs rencontré l'adorable bébé.

Sean Obispo tient sa demi-soeur Stellar dans les bras. Le fils de Pascal Obispo et Isabelle Funaro fait donc la connaissance de l'enfant de sa mèrea vec Michaël Youn. Juillet 2019.

C'est Michael Youn qui a annoncé hier la naissance de l'adorable Stellar en dévoilant son visage. Sa chérie Isabelle Funaro dont il n'a jamais été séparé, n'en déplaise aux rumeurs, a de son côté dévoilé une photo de sa main tenant le pied de son fils. "STellAR sur la terre" a-t-elle écrit. Les lettres écrites en capitales forment le mot "star". Eh oui, ce petit garçon est le nouveau centre d'intérêt de toute la famille !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos