Isabelle Funaro : Ses enfants et leurs papas réunis sur une même photo

Dimanche 17 juin, les Français fêtaient les papas. Outre les célébrations intimistes et en familles, les réseaux sociaux regorgeaient de publications en hommage aux pères de famille. Parmi les nombreux posts, celui d'Isabelle Funaro n'est pas passé inaperçu. Sur une même photo, elle a réuni les pères de Sean (Pascal Obispo) et Seven (Michaël Youn). Un cliché non daté mais qui semble remonter à quelques années puisque Seven, 7 ans depuis quelques jours, apparaît bébé...

"Pères..." écrit simplement Isabelle Funaro, tout en mentionnant les quatre comptes Instagram, des papas comme des enfants. "Qu'elle est touchante cette photo. 2 super papas intelligents et une maman qui a su préserver tout ça. Sean et seven ont beaucoup de chance", écrit une des abonnées de l'actrice notamment vue dans Fatal et Vive la France. "Quelle magnifique photo, quel amour et quelle intelligence", surenchérit un autre internaute dans le même esprit.