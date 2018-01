Michel Drucker en larmes après la mort de Johnny Hallyday : "Je n'ai pas pu..."

Le 7 décembre 2017, au lendemain de l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, Michel Drucker présentait sur France 2 une émission spéciale rendant hommage à la star. En fin de programme, au moment des adieux, l'animateur n'a pu retenir ses larmes. Une séquence forte sur laquelle il s'est expliqué un mois plus tard, le 8 janvier 2018, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8).

"J'ai connu Johnny, on avait 20 ans. On se demandait ce qu'on deviendrait. Il sortait d'une cure de sommeil, il avait voulu se suicider, a lancé Michel Drucker. Moi je me demandais si on me reprendrait à la télévision car je présentais pour la première fois. Lui chantait Noir c'est noir... À chaque fois qu'on se voyait, on n'avait pas besoin de parler."

Après deux heures et demie d'émission, l'animateur de 75 ans a "senti la fin arriver". "T'aurais pu vivre encore un peu", a-t-il lancé face caméra, les yeux noyés de larmes et la voix tremblante d'émotion. "J'avais même pensé lui dire : 'Tu salues Coluche et Gainsbourg pour moi' et puis ce n'est pas sorti", a-t-il révélé face à Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs. Michel Drucker n'a "pas pu" retenir ses larmes...

Et de conclure : "Combien de fois avec Johnny on s'est demandé : 'Mais qu'avons-nous fait de nos 20 ans ?' Et c'était comme la disparition de France Gall, une partie de notre jeunesse qui s'en va..."