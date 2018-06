Michel Drucker, son séjour émouvant en Israël : "Je pensais à ma famille"

Le 11 juin 2018, Michel Drucker jouait son spectacle Seul... avec vous à Tel Aviv. Charmé par Israël, l'animateur de 75 ans a accepté de revenir sur ce voyage lors d'un entretien avec nos confrères du magazine Gala. À cette occasion, l'icône de la télévision est aussi revenue sur son passé et ses origines juives.

"Cela a été incroyable. J'ai eu un droit à une longue standing ovation dès mon arrivée sur scène. Il a été très difficile de contenir mon émotion pendant tout le spectacle parce que je pensais à ma famille. Ma mère aurait été tellement heureuse de me savoir là-bas ! J'ai toujours eu un rapport très affectif avec Israël", a commencé Michel Drucker avec émotion.

Et l'animateur que l'on retrouvera sur France 2 à la rentrée de poursuivre sur son attachement à ses racines : "J'ai toujours eu en moi une sensibilité par rapport à mes origines. Ce qui est normal, mes parents viennent d'Europe de l'Est et ils ont connu des drames terribles. Pendant longtemps, j'éprouvais le besoin d'aller dans les endroits où mon père avait été interné pendant la guerre. (...) J'ai besoin de me rapprocher de mes racines, d'aller sur les traces de mon père. Je me suis déjà rendu à Compiègne, à Nice et la boucle sera bouclée quand j'irai à Auschwitz."

Également interrogé sur la possibilité qu'il s'installe prochainement en Israël, Michel Drucker a assuré : "Non, parce que je suis né en France et que je suis très attaché à mon pays. Beaucoup de copains sont partis vivre là-bas. Moi, j'ai encore trop de choses à faire ici. Mais pourquoi pas dans une troisième vie !"

