Michel Leeb à la rescousse de la chapelle où il s'est marié avec Béatrice

Les lumières et les paillettes du show-biz ne l'ont pas autant ébloui que Notre-Notre-Dame-d'Alidon, jolie petite chapelle située dans la commune d'Oppède-le-Vieux. Michel Leeb est tombé sous le charme de ce village perché, romantique et classé du Vaucluse il y a plus de vingt ans, histoire d'amour marquée par son mariage avec sa femme Béatrice en 2000, "avec 2000 invités" comme l'humoriste, comédien et chanteur de 70 ans le rappelle au Parisien dans son édition du 24 juillet.

Alors que la chapelle de Notre-Notre-Dame-d'Alidon est en ruine, Michel Leeb se laisse convaincre par un ami de jouer de sa célébrité pour recueillir des fonds. La mobilisation, concrétisée par l'organisation d'un festival en plein air depuis neuf ans, est un franc succès. Près de 200 000 euros ont été récoltés, une somme encore insuffisante assure l'artiste populaire. "Le sauvetage n'est pas fini", assure Michel Leeb qui a attiré de grands noms à Oppède : Annie Cordy, Hugues Aufray, Maxime Le Forestier, Michel Boujenah ou encore un certain Patrick Bruel qui a ravi le public du festival avec un concert de trois heures en 2009. "C'était fou", se souviennent deux membres de l'organisation.

Malgré son immense attachement à la collégiale de Notre-Notre-Dame-d'Alidon, c'est dans une enceinte bien plus destinée aux spectacles que Michel Leeb fêtera ses 40 ans de carrière à la fin de l'année, au Casino de Paris.