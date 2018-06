MIchel Sardou, cash sur sa mère Jackie Sardou : "Elle m'a tout fait"

Michel Sardou ne chantera plus sur scène. Son ultime tournée La Dernière Danse a pris fin le 12 avril 2018 à La Seine musical à Boulogne-Billancourt. Pour autant, le chanteur et acteur de 71 ans ne prend pas sa retraite puisqu'il reviendra au théâtre. Tout récemment, le 8 juin, il participait à un documentaire de France 3, Famille je vous chante, dédié aux artistes et aux chansons qu'ils ont écrites pour leurs parents. Dans cette séquence repérée par nos confrères de Closer, Michel Sardou parle de sa mère sans prendre de gants mais avec, tout de même, beaucoup de tendresse.

Dans ce passage du film de Mireille Dumas, on redécouvre des images de la comédienne Jackie Sardou suivant son fils dans les coulisses d'une émission de télévision et lui glissant avec sa discrétion légendaire des instructions du type : "Et ne bouge pas trop, ton père ne bougeait pas. Enfin je dis ça, c'est toi qui chantes, hein !" Les images font sourire Michel Sardou interviewé en studio. Il confie alors que sa mère se mêlait "indirectement de sa carrière" : "Comme ça marchait, évidemment, elle était emmerdée [de ne pas pouvoir s'en mêler davantage] mais elle n'en ratait pas une pour me dire ça, ça va pas. Elle m'a gonflé toute ma vie."

Le public aimait beaucoup ma mère

L'artiste en vient à parler de son single de 1974 Une fille aux yeux clairs. Les paroles racontent l'histoire d'un fils qui, en regardant de vieilles photos de sa mère, découvre sa beauté et la vie qu'elle a eue avant lui. Michel Sardou l'a toujours chantée en pensant à sa mère : "Quand j'ai sorti la Fille aux yeux clairs, elle m'a dit : 'Mais où t'as vu que j'avais les yeux clairs ?' Mais c'est pas de toi dont j'parle (rires). Au départ, rien à voir avec ma mère, au cours de l'écriture, oui, évidemment. La base, c'était que les enfants n'imaginent pas la sexualité des parents. Et j'ai un souvenir très émouvant quand maman est partie, je chantais le soir à Nancy, et quand j'ai chanté cette chanson, il y a eu un silence formidable et y a un petit garçon qui est venu me serrer la main comme ça. Ah j'étais bouleversé, bouleversé. Le public aimait beaucoup ma mère."

Jackie Sardou nous a quittés il y a vingt ans, le 2 avril 1998. "Ça m'a touché profondément quand maman est partie, poursuit Michel Sardou. Et d'un seul coup, elle m'a manqué. Alors qu'elle me cassait les couilles, elle n'a pas arrêté de me casser les couilles, toute ma vie. J'étais d'accord sur rien avec elle. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte, qu'il me manquait quelque chose. Elle m'a menti, elle m'a tout fait. Une garce ! Et maintenant, évidemment, j'aimerais bien qu'elle soit avec moi."