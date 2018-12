Michèle Bernier et sa taille 46: "Ça te plaît, ça ne te plaît pas, c'est pareil"

Invitée de l'émission Une ambition intime, Michèle Bernier a évoqué le suicide de sa mère, sa relation exceptionnelle avec ses enfants ou encore sa rupture avec Bruno Gaccio. Remise des épreuves du passé, heureuse dans sa vie d'aujourd'hui, la comédienne a également fait savoir qu'elle était bien dans sa peau, même avec ses kilos en trop !

Après avoir lutté pendant des années contre ses rondeurs, elle aborde la soixantaine avec philosophie. "Je crois que c'est un peu comme tout le monde. Il y a un des jours où on aimerait bien se taper une tartiflette parce que c'est ce qui nous fait plaisir et on se dit que ce n'est pas grave. Je crois qu'avec l'âge, elle est peut-être plus en paix avec son corps. Tant qu'elle est en bonne santé, pourquoi s'emmerder !", lâche tout d'abord sa fille Charlotte.

"Je me dis qu'à un moment, il faut accepter ses défauts. Comme disait Charlotte de Turckheim,'les régimes, ça marche jamais. La preuve, il n'y a que les gros qui en font'", a ensuite poursuivi Michèle Bernier. Et elle a profité de l'émission pour pousser un coup de gueule : "Je trouve terrible qu'il y ait des pubs pour maigrir tout le temps. On regarde un magazine et on n'est jamais assez bien. Je trouve ça insupportable. Il faut tout le temps ressembler à ce que quelqu'un vous dit, à ce qu'un marchand de cosmétiques vous dit. Au bout d'un moment, je pense que ça rend fou. J'aimerais dire aux femmes d'être ce que vous êtes, ce que vous avez envie d'être. Je fais un 46, ça te plaît, ça ne te plaît pas, c'est pareil !"

Le message est passé !