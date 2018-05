Michèle Torr : Meurtrie par la mort de son "Doudou" et bientôt opérée du coeur

Michèle Torr enchaîne les coups durs mais reste optimiste, portée par le bonheur d'être régulièrement sur scène. Celle qui ne cesse d'enchaîner les concerts malgré une santé fragile a effectivement révélé lors d'une nouvelle interview adressée à France Dimanche que son caniche depuis près de dix ans, Doudou, venait de mourir. "J'ai passé une journée entière couchée, à pleurer, tellement j'étais mal", a-t-elle confié. L'adorable boule de poils souffrait d'une péritonite et d'un cancer. Comprenant qu'il souffrirait "terriblement", la chanteuse de 71 ans et son époux Jean-Pierre ont préféré "le laisser partir". "Il est enterré chez nous, dans notre jardin, à côté de Caramel, notre femelle labrador, partie, elle, il y a trois mois à peine", a-t-elle tristement ajouté.

Pour autant, l'interprète du tube Emmène-moi danser ce soir reste bien entourée. "On a un chat et un chien, genre cocker, qu'on a recueilli il y a maintenant six mois. (...) Et Jean-Pierre a été tellement meurtri par la perte de Doudou qu'il a souhaité, pour combler ce manque, reprendre un caniche. Il est donc retourné dans l'élevage où ma soeur l'avait adopté à l'époque [c'est cette dernière qui lui avait offert le caniche il y a neuf ans, ndlr], mais comme ils n'avaient pas de caniche, il a pris un petit bichon maltais (...) qu'il appelle également Doudou. Mais moi, je ne peux pas, donc je dis : 'P'tit loup'", a-t-elle expliqué.

C'est une opération que je dois subir depuis deux ans

Michèle Torr a également profité de cet entretien pour faire une mise à jour sur son état de santé. Elle subira dans quelques jours "une petite intervention" qui lui permettra "de ne plus souffrir d'arythmie cardiaque" (trouble du rythme cardiaque). "Je chanterai le 2 août prochain (...) mais avant cela je me fais opérer du coeur ce 17 mai. Vous savez, cette opération que je dois subir depuis deux ans maintenant, mais que je n'ai cessé de repousser à cause de mes galas et de la tournée Âge tendre", a-t-elle conclu. On lui souhaite par avance un bon rétablissement.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Michèle Torr dans France Dimanche, en kiosques ce 11 mai 2018