Michelle Williams internée : L'ex Destiny's Child brise le silence...

Le 17 juillet 2018, la chanteuse Michelle Williams décidait de se faire interner. L'ancienne Destiny's Child, âgée de 38 ans, souffre d'une grave dépression depuis plusieurs années et a reçu l'aide dont elle avait besoin. Elle a pu regagner son domicile après deux semaines de soin. Sur Instagram, elle a posté un long message pour remercier ses fans et notamment souligner que c'est la mère de Beyoncé, Tina Knowles, qui lui avait fait à dîner la veille. Car la star, actuellement en tournée avec son mari Jay-Z, est restée très proche de Michelle et a été bouleversée d'apprendre son hospitalisation.

"Merci à tous, tellement, pour chacun de vos messages d'amour et de soutien. Ma famille, mes amis et mon fiancé [l'ancien footballeur américain Chag Johnson, NDLR], vous avez été géniaux ! Je repense à ces deux semaines. Je n'avais pas prévu que cet épisode soit public mais cela a renforcé mon engagement dans la sensibilisation aux maladies mentales. Tant de personnes souffrent, sont perdues et sans espoir... La dépression ça craint, mais ma foi en Dieu et mon engagement dans ce travail pour rester bien est ma planche de salut."

Michelle Williams poursuit son message avec des encouragements pour ceux qui, comme elle, souffrent de dépression. Elle termine avec un clin d'oeil à la maman de Beyoncé : "Je vous aime tous très fort ! On se reparle vite. (...) Oh... Et Miss Tina a cuisiné un énorme dîner pour moi l'autre soir. Je vous dis ça uniquement pour vous rendre jaloux !", termine-t-elle avec humour.